Тренер Японии Мориясу о 2:1: «Историческая победа. Хотим продолжать учиться у Германии и всего мира играть, это наш план на будущее»

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу высказался о победе над Германией.

Азиатская команда одержала победу со счетом 2:1 в первом туре группового этапа .

«Я считаю, что это исторический момент и историческая победа, если не сказать больше. Что касается развития японского футбола, я думаю, что мы набираем обороты, и игроки уезжают за границу.

Мы считаем, что эти лиги способствовали развитию способностей наших японских игроков, поэтому мы очень благодарны и уважаем это. Но независимо от соперника, мы стремимся к победе.

Многие немцы и многие блестящие игроки и тренеры внесли свой вклад и помогли японскому футболу. Сегодня Япония победила. Тем не менее, Япония хочет продолжать учиться у и всего мира играть. Это наш план на будущее», – сказал Мориясу.