Тренер Японии Мориясу о 2:1: «Историческая победа. Хотим продолжать учиться у Германии и всего мира играть, это наш план на будущее»

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Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу высказался о победе над Германией. 

Азиатская команда одержала победу со счетом 2:1 в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Я считаю, что это исторический момент и историческая победа, если не сказать больше. Что касается развития японского футбола, я думаю, что мы набираем обороты, и игроки уезжают за границу.

Мы считаем, что эти лиги способствовали развитию способностей наших японских игроков, поэтому мы очень благодарны и уважаем это. Но независимо от соперника, мы стремимся к победе.

Многие немцы и многие блестящие игроки и тренеры внесли свой вклад и помогли японскому футболу. Сегодня Япония победила. Тем не менее, Япония хочет продолжать учиться у Германии и всего мира играть. Это наш план на будущее», – сказал Мориясу.

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