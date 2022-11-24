«Юве» ищет замену для Куадрадо. В списке – Мэле, Синго и Коррейя
«Ювентус» планирует найти замену для Хуана Куадрадо.
Позиция правого защитника является приоритетом для туринцев в зимнее трансферное окно.
В качестве потенциальных новичков рассматриваются Йоаким Мэле из «Аталанты», Вилфрид Синго из «Торино» и Эмиль Хольм из «Специи».
Что касается игроков из других чемпионатов, «Юве» заинтересован в португальском защитнике «Валенсии» Тьерри Коррейе и 18-летнем испанце Иване Фреснеде из «Вальядолида».
В текущем чемпионате Италии Куадрадо провел 14 из 15 матчей и сделал 3 голевых передачи. Подробная статистика игрока – здесь.
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