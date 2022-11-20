«Ювентус» интересуется форвардом «Аякса» Кудусом. Он лучший бомбардир клуба в этой ЛЧ

интересуется нападающим Мохаммедом Кудусом.

Клуб планирует в зимнее трансферное окно усилить линию атаки. Как сообщает Corriere dello Sport, клуб внимательно следит за нападающим «Аякса» Кудусом, который сыграет на чемпионате мира в Катаре со сборной Ганы.

Контракт 22-летнего футболиста с «Аяксом» действует до июня 2025 года. Цена подписания игрока оценивается примерно в 15 миллионов евро.

Статистику лучшего бомбардира «Аякса» в этом розыгрыше Лиги чемпионов (4 гола) можно посмотреть здесь.