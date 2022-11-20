Маккенни о переходе в «Ювентус»: «Лучший день в жизни. Когда позвонил Роналду, тоже было неплохо»

Полузащитник Уэстон Маккенни рассказал детали перехода из «Шальке» в в 2020-м.

«Это было безумие, просто невероятная история. Я сидел на диване у себя дома в Германии, вскоре должен был отправиться на предсезонку в Австрию, и тут позвонил агент и сказал, что возможен предметный интерес со стороны «Юве». Я просто не мог в это поверить.

Мы прилетели в Австрию, сели в автобус, и мне сказали, что скоро позвонит тренер. Но кто, Пирло, что ли? Я сидел и думал: «О боже!»

В столовой у нас было запрещено класть телефон на стол, так что я зажал свой между ног и ждал. Как только я увидел звонок из Италии, сразу выскочил из помещения. Звонили из «Ювентуса». Сказали, что верят в то, что я могу стать важным футболистом для команды. А я просто надеялся, что все удастся организовать.

Спустя 3-4 дня все было готово, я забрал вещи из Германии и подписал с «Ювентусом» контракт на свой день рождения.

Был ли это лучший день в моей жизни? Да! Когда позвонил , тоже было неплохо, впрочем», – сказал хавбек в интервью Kwik Goal.