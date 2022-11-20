«Ювентус» и «Марсель» направили запросы по Карсдорпу. Защитник пропустил тренировку «Ромы» и готов уйти в аренду

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Защитник Рик Карсдорп отсутствовал на первой тренировке «Ромы» после отпуска.

Как передает инсайдер Николо Скира, отношения нидерландского футболиста с главным тренером Жозе Моуринью окончательно испорчены, он готов уйти из команды в январе на правах аренды.

Утверждается, что интерес к 27-летнему игроку проявляют «Ювентус» и «Марсель». Эти клубы направляли запросы по Карсдорпу.

В текущем сезоне Рик провел 9 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Моуринью не включил Карсдорпа в заявку на матч с «Торино», защитник уехал из Рима с семьей. Жозе обвинял одного из игроков в предательстве после ничьей с «Сассуоло»

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