Отношения Мбаппе и Жиру лучше, чем когда-либо – они едят, тренируются и играют в бильярд вместе. На Евро-2020 у них был конфликт

У Килиана Мбаппе и наладились отношения.

Как пишет L’Équipe, что сейчас взаимоотношения между Мбаппе и Жиру лучше, чем когда-либо.

Футболисты проводят время вместе – сидят за одним столом во время приемов пищи, а также выполняют многие упражнения на тренировках в паре. В свободное время они вместе играли в бильярд.

В первом матче против Австралии (4:1) Жиру забил с паса Мбаппе. Благодаря этому мячу Оливье повторил рекорд Тьерри Анри по голам за сборную.

В ходе Евро-2020 сообщалось, что у Жиру и Мбаппе конфликт. После одной из игр перед турниром Оливье выразил недовольство тем, что партнеры по сборной Франции редко ему пасуют. Мбаппе очень не понравились эти слова, и он даже просил Дешама пустить его на пресс-конференцию, чтобы публично ответить Жиру.

В сентябре сообщалось, что на сборе Франции Жиру пытался наладить отношения с Мбаппе.