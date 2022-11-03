Мбаппе о ЧМ-2022: «Это трофей всей жизни. Мы постараемся сделать все, что в наших силах»
Килиан Мбаппе высказался о предстоящем чемпионате мира.
«Мы не будем лицемерить. Мы собираемся сделать все, что в наших силах. Это трофей всей жизни.
Мы постараемся сделать все, что в наших силах, и я думаю, что люди не должны осуждать нас за то, что мы думаем об этом [во время матчей за клубы]», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции в эфире Canal+.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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