Мбаппе о ЧМ-2022: «Это трофей всей жизни. Мы постараемся сделать все, что в наших силах»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о предстоящем чемпионате мира.

«Мы не будем лицемерить. Мы собираемся сделать все, что в наших силах. Это трофей всей жизни.

Мы постараемся сделать все, что в наших силах, и я думаю, что люди не должны осуждать нас за то, что мы думаем об этом [во время матчей за клубы]», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции в эфире Canal+.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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