Жиру пытался наладить отношения с Мбаппе на этом сборе Франции. На Евро-2020 у них был конфликт

Оливье Жиру пытался улучшить отношения с в ходе этого сбора сборной Франции.

Как пишет L’Équipe, в ходе этой паузы на матчи сборных было заметно, что форвард старается наладить отношения с Мбаппе. В столовой Жиру садился рядом с нападающим и постоянно обменивался шутками с ним.

Кроме того, Оливье работал над тем, чтобы их взаимопонимание на поле улучшилось. Это было заметно в матче против Австрии, когда оба игрока забили. Тренерский штаб сборной Франции обратил на это внимание.

Тренеры французской команды сначала сказали Жиру, что он не попадет в старт Франции на матч Лиги наций с Данией (0:2). Тренерский штаб оценил, как спокойно форвард воспринял эту новость, а затем включил его в состав.

Отмечается, что Дидье Дешам склоняется к тому, чтобы включить Жиру в состав на ЧМ-2022.

В ходе сообщалось, что у Жиру и Мбаппе конфликт. После одной из игр перед турниром Оливье выразил недовольство тем, что партнеры по сборной Франции редко ему пасуют. Мбаппе очень не понравились эти слова, и он даже просил Дешама пустить его на пресс-конференцию, чтобы публично ответить Жиру.