Жиру о фанатах в Катаре: «Не знал, что индийцы так поддерживают Францию. Серьезное дело – их ведь миллиард»

отметил поддержку индийскими фанатами по прибытии команды в Катар.

«Всегда приятно, когда тебя так встречают. Я не знал, что индийцы так поддерживают сборную Франции. Это серьезное дело, учитывая то, что население Индии – миллиард человек.

Вызов на – это для меня предмет гордости. Как только во мне возникнет необходимость, я постараюсь помочь.

Нам будет не хватать Погба, как и Канте и Кимпембе. Но я убежден, что у нас появятся новые молодые лидеры. Я тоже сыграю свою роль – роль старшего брата.

Это может быть мой последний турнир, но я не хочу ничего объявлять, посмотрим после чемпионата. Я по-прежнему хочу оставаться на самом высоком уровне», – заявил форвард .

Катарцы нанимают массовку из Индии, которая изображает болельщиков разных стран, и не разрешают журналистам снимать на улице