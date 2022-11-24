Брат Азара: «Эден – лучший игрок Бельгии сейчас и в истории. Мы должны им гордиться»

Хавбек RWDM Кильян Азар высказался о критиках его брата Эдена, полузащитника .

«В футболе всегда будет хватать лицемеров. Но Эден остается лучшим бельгийским футболистом на данный момент и лучшим игроком в истории бельгийского футбола.

Мы, бельгийцы, должны гордиться тем, что за нас играет такой футболист», – отметил Кильян.

Эден Азар: «Я не на уровне 2018-го – тогда был в топ-10 игроков, наверное. Я настрадался, хоть и вида не подаю»