Брат Азара: «Эден – лучший игрок Бельгии сейчас и в истории. Мы должны им гордиться»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Эден Азар ЧМ-2022 Д2 Бельгия Кильян Азар Футбол

Хавбек RWDM Кильян Азар высказался о критиках его брата Эдена, полузащитника «Реала».

«В футболе всегда будет хватать лицемеров. Но Эден остается лучшим бельгийским футболистом на данный момент и лучшим игроком в истории бельгийского футбола.

Мы, бельгийцы, должны гордиться тем, что за нас играет такой футболист», – отметил Кильян.

Эден Азар: «Я не на уровне 2018-го – тогда был в топ-10 игроков, наверное. Я настрадался, хоть и вида не подаю»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные