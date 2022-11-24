Брат Азара: «Эден – лучший игрок Бельгии сейчас и в истории. Мы должны им гордиться»
Хавбек RWDM Кильян Азар высказался о критиках его брата Эдена, полузащитника «Реала».
«В футболе всегда будет хватать лицемеров. Но Эден остается лучшим бельгийским футболистом на данный момент и лучшим игроком в истории бельгийского футбола.
Мы, бельгийцы, должны гордиться тем, что за нас играет такой футболист», – отметил Кильян.
Эден Азар: «Я не на уровне 2018-го – тогда был в топ-10 игроков, наверное. Я настрадался, хоть и вида не подаю»
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