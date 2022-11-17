Мартинес об Азаре: «Он по-прежнему ключевой игрок Бельгии. Нужно дать ему возможность играть в свое удовольствие»

высказался о капитане сборной Бельгии Эдене Азаре.

– Может ли этот чемпионат мира стать для Азара последним?

– Никто не может предсказать, но когда вы старше 30 лет, вы цените каждый турнир, который вам предстоит.

Я не знаю, что решит Эден – некоторые игроки уже решили, что после чемпионата мира сосредоточатся на клубной карьере. Поэтому в Катаре мы будем играть так, как если бы этот турнир был последним для всех. Так мы сможем в полной мере им насладиться.

– Он почти не играет [в ]…

– Недостаток игрового времени – это всегда проблема, не только для Эдена, но и для любого игрока. Мы ценим его игровые качества и опыт, его роль в раздевалке. Он может дать нам многое.

– Можно ли реанимировать его карьеру?

– Эдену нужно дать возможность быть самим собой, позволить ему играть в свое удовольствие.

В Мадриде было очень сложно увидеть это из-за травм, прогресса команды в целом и появления других молодых игроков, но в сборной игрок с такой самоотдачей по-прежнему является ключевой фигурой, – сказал главный тренер сборной Бельгии.

Эден Азар: «Я не стал нулем за два или три года. Хочу показать, что Бельгия может рассчитывать на своего капитана»