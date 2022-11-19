Эден Азар: «Я не на уровне 2018-го – тогда был в топ-10 игроков, наверное. Я настрадался, хоть и вида не подаю»
Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, как изменился за 4 года.
«Я уже не на том уровне, на котором был в 2018 году. Я не подаю вида, но я настрадался – как физически, так и психологически. И мне не стыдно это признать.
В 2018 году я был, наверное, в десятке сильнейших игроков мира», – сказал Азар в интервью L’Equipe.
В текущем сезоне бельгиец провел 3 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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