Азар – болельщикам «Реала»: «Извините, очень жаль, что все так. За 7 лет в АПЛ я много получал по ногам»

Хавбек высказался о причинах многочисленных травм.

– Если оглянуться назад, то, как вы думаете, в чем был провал?

– Я не считаю это провалом. За 10 лет я провел много матчей, 7 лет играл в Премьер-лиге, где много получал по ногам. В жизни случаются такие моменты, когда тебе чуть меньше везет – в каком-то конкретном матче, с травмой...

В жизни можно что-то изменить, но я считаю, что многое из того, что случилось со мной, невезением. Чуть-чуть повлиял коронавирус, чуть-чуть – введенные тогда ограничения.

– Вы сказали, что вам не везло с травмами. Почему вы так долго откладывали операцию?

– Первую операцию мне сделали после той игры против «ПСЖ», а вторую – почти через три месяца. Это было два разных повреждения.

– Я говорю о втором.

– Тогда все было иначе, потому что там дело было в инфекции. Я хотел, чтобы операция состоялась раньше, в конце сезона. Потому что в тот год у меня было много травм, и я думал, что с моим телом что-то не так. Я хотел убрать пластину, но...

– Но что?

– Клуб сказал мне: «Нет, это невозможно, сохраняй спокойствие. Мы поговорили с врачами, дело не в пластине».

– Что вы скажете болельщикам «Реала», которые знают, что за вас много заплатили, а теперь говорят, что вы сдулись и больше не вернетесь на уровень, который показывали в ? Какое послание вы бы им передали?

– Извините, друзья. Я пытаюсь, но... Извините. У меня есть еще один год, и я должен доказывать, но это нелегко: я не играю. Я хочу играть больше. Мне по-настоящему жаль. Очень жаль, что так все получилось, – сказал полузащитник «Реала» и сборной Бельгии.