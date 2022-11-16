Азар о победе на ЧМ и 15-й ЛЧ «Реала»: «Если буду играть, как Бензема в прошлом сезоне, выберу ЛЧ. Но и ЧМ тоже»

рассказал, какой титул ему бы хотелось выиграть больше.

– Трудный вопрос. 15-я победа «Реала» в Лиге чемпионов или победа на чемпионате мира?

– Я бы не хотел выиграть Лигу чемпионов в 15-й раз, если буду играть так же мало, как в прошлом году, когда мы победили в 14-й раз.

Если я буду играть, как Бензема в прошлом сезоне, то, конечно. Но чемпионат мира по футболу тоже...

Если я выберу чемпионат мира, люди в не примут этого. А если я выберу победу в ЛЧ, бельгийцы скажут, что я сошел с ума. Так что... [смеется] и то, и другое, – сказал полузащитник «Реала» и сборной .