«Можешь пойти в отель, в мою комнату. Сексом займемся». 71-летний ван Гал – жене, пришедшей на тренировку Нидерландов

Луи ван Гал сделал интимное предложение жене на тренировке сборной Нидерландов.

Во вторник Труус, жена 71-летнего тренера, навестила мужа на тренировке команды. Когда Труус подошла к Луи, тренер предложил ей заняться сексом.

«Можешь пойти в отель. Только в мою комнату. Сексом займемся», – сказал ван Гал.

Увидев, что его снимают, ван Гал улыбнулся в камеру.

4 апреля экс-тренер «Аякса», «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» рассказал о борьбе с раком простаты. Лечение прошло успешно, тренер перенес 25 сеансов лучевой терапии.

Фото: www.telegraaf.nl

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