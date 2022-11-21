Нидерланды не проигрывают 16 матчей после возвращения ван Гала – 12 побед, 4 ничьих

Сборная Нидерландов продлила серию без поражений при Луи ван Гале до 16 матчей.

Она обыграла Сенегал (2:0) на групповом этапе чемпионата мира в Катаре. На 84-й минуте забил полузащитник Коди Гакпо, на 9-й добавленной – хавбек Дэви Классен.

Под руководством ван Гала, вернувшегося на должность главного тренера в августе прошлого года, Нидерланды одержали 12 побед и четырежды сыграли вничью.

Далее команда встретится с Эквадором – это случится 25 ноября, начало – в 19:00 по московскому времени.

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