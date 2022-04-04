У ван Гала рак простаты: «Я прошел 25 сеансов лучевой терапии. Игроки не знают»

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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал признался, что болеет раком простаты.

«Они [игроки] не знают об этом. Они видят румянец на моих щеках и думают: «Вот это здоровяк». Конечно, это не так.

Сам рак простаты не убивает, по крайней мере в 90% случаев. Как правило, человека убивают сопутствующие ему болезни. У меня была агрессивная форма [рака]. Я прошел 25 сеансов лучевой терапии.

Это часть моей жизни. Я знаю, что такое болезнь, сталкивался с этим в своей семье, пережив смерть жены. Это всего лишь часть жизни. Благодаря этому опыту я, пожалуй, стал богаче как человек», – сказал 70-летний нидерландец.

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