Ван Гал о номерах игроков: «Я дал им номера в соответствии с возрастом. Я не шучу»

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Луи ван Гал объяснил выбор номеров для игроков сборной Нидерландов.

По его словам, номера не говорят о том, кто будет играть в основном составе.

«Обычно я говорю об этом с игроками лично, а не публично... Я дал игрокам номера в соответствии с возрастом.

Это не шутка. На пресс-конференциях я не шучу, а объясняю все, как есть», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

Однако журналист Voetbal International Барт Фраус заметил нарушения описанной ван Галом закономерности.

«Если смотреть по старшинству, то Ремко Пасвеер (№ 1) и Мемфис Депай (№ 10) – единственные из 26 игроков с правильными номерами», – написал журналист в своем твиттере.

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