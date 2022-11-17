Ван Гал о номерах игроков: «Я дал им номера в соответствии с возрастом. Я не шучу»
Луи ван Гал объяснил выбор номеров для игроков сборной Нидерландов.
По его словам, номера не говорят о том, кто будет играть в основном составе.
«Обычно я говорю об этом с игроками лично, а не публично... Я дал игрокам номера в соответствии с возрастом.
Это не шутка. На пресс-конференциях я не шучу, а объясняю все, как есть», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.
Однако журналист Voetbal International Барт Фраус заметил нарушения описанной ван Галом закономерности.
«Если смотреть по старшинству, то Ремко Пасвеер (№ 1) и Мемфис Депай (№ 10) – единственные из 26 игроков с правильными номерами», – написал журналист в своем твиттере.
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