Ван Гал побил рекорд Адвоката, выиграв 38-й матч во главе Нидерландов

Луи ван Гал побил рекорд по количеству выигранных матчей во главе сборной Нидерландов.

Победа над (2:0) на стала для него 38-й на посту главного тренера команды.

71-летний специалист обошел по этому показателю (37 побед).

Ван Гал тренирует в третий раз. Ранее он работал с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Очередной этап начался в августе 2021-го.

Луи ван Гал приехал на ЧМ в 71 и покоряет искренностью: объясняет тактику на бутылках кока-колы, тренирует даже в коляске