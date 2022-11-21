Ван Гал побил рекорд Адвоката, выиграв 38-й матч во главе Нидерландов
Луи ван Гал побил рекорд по количеству выигранных матчей во главе сборной Нидерландов.
Победа над Сенегалом (2:0) на ЧМ-2022 стала для него 38-й на посту главного тренера команды.
71-летний специалист обошел по этому показателю Дика Адвоката (37 побед).
Ван Гал тренирует Нидерланды в третий раз. Ранее он работал с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Очередной этап начался в августе 2021-го.
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