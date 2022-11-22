Киммих о повязке One Love: «Запрет удивил. Но нам следует снова начать говорить о футболе. Не моя вина, что Катару присудили ЧМ 12 лет назад»
Йозуа Киммих высказался о решении ФИФА запретить повязку One Love.
Капитаны ряда европейских сборных планировали надевать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако им пришлось отказаться от этой акции из-за запрета ФИФА и риска, что игроки будут автоматически получать желтые карточки.
«Меня удивил этот запрет.
Мы, игроки, много рефлексируем и указываем на проблемы, но в какой-то момент нам следует снова начать говорить о футболе.
Не моя вина, что Катару присудили чемпионат мира 12 лет назад. Мне тогда было 15», – сказал хавбек сборной Германии и «Баварии».
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