Директор «Венеции»: «Может быть, подпишем Дзюбу зимой. Оцениваем этот вариант»

может перейти в итальянский клуб.

Исполнительный директор «Венеции» Александр Мента рассказал, что клуб рассматривает возможность приглашения российского нападающего, ставшего свободным агентом после расторжения контракта с .

«Может быть, подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», – сказал Мента.

В начале недели «Венецию» возглавил бывший главный тренер «Спартака» . За команду выступает российский полузащитник .

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