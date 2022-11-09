Директор «Венеции»: «Может быть, подпишем Дзюбу зимой. Оцениваем этот вариант»
Артем Дзюба может перейти в итальянский клуб.
Исполнительный директор «Венеции» Александр Мента рассказал, что клуб рассматривает возможность приглашения российского нападающего, ставшего свободным агентом после расторжения контракта с «Адана Демирспор».
«Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно», – сказал Мента.
В начале недели «Венецию» возглавил бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. За команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.
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