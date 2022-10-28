«Венеция» о Дзюбе: «Его переход возможен, но все зависит от цены и ряда других факторов»
В «Венеции» прокомментировали слухи об интересе к нападающему Артему Дзюбе.
«Информация о нашем интересе к Дзюбе — это и правда, и неправда. Мы внимательно следим за ситуацией.
Его переход в «Венецию» возможен, но все зависит от цены и ряда других факторов», – сказал исполнительный директор «Венеции» Александер Мента.
34-летний форвард с лета этого года играет за турецкий «Адана Демирспор». Его статистика – здесь.
За «Венецию» в этом сезоне выступает российский полузащитник Денис Черышев.
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