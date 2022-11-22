«Аргентина слабо сыграла, пешком сейчас никого не победишь. Они как дурачки были в первом тайме, не знали, что делать». Непомнящий о матче с Саудовской Аравией

раскритиковал Аргентину за поражение от Саудовской Аравии.

Аргентинцы проиграли матч 1-го тура группового этапа со счетом 1:2, несмотря на то, что забили первыми.

– Вам не напомнил этот матч стартовую игру чемпионата мира 1990 года, когда Камерун, который вы тренировали, обыграл Аргентину со счетом 1:0?

– Ну разве что Аргентина проиграла и там, и там.

– Тогда Аргентина не была такая же, как сейчас?

– Они чемпионами мира были. И до финала дошли на том чемпионате. Что ждет ее сейчас, сказать трудно.

Надо сказать добрые слова в адрес Саудовской Аравии. Очень грамотно сыграли. В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки, не знали, что делать. Ну и во втором тайме саудиты себя показали. В целом, Аргентина слабо сыграла. Пешком сейчас никого не победишь.

– Не хватало им скоростей?

– Ну конечно. Не готовы были к такому сопротивлению – ни морально, ни тактически.

– Чего теперь ждать от Аргентины?

– Не знаю. Футбол наказывает, когда не готовишься, как нужно, к матчам.

– Тренер Аравии, наоборот, подготовился?

– Ну да. Их задачей было встречать соперника как можно дальше от своих ворот и снизить скорость ведения игры аргентинцами. Это удалось.

– То, что судьи не засчитали голы аргентинцев в первом тайме, сильно на них повлияло?

– Конечно. Они подумали: еще будут моменты, забьем. Но эти надежды не оправдались, – сказал бывший тренер сборной Камеруна.

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