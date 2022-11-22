«Аргентина слабо сыграла, пешком сейчас никого не победишь. Они как дурачки были в первом тайме, не знали, что делать». Непомнящий о матче с Саудовской Аравией
Валерий Непомнящий раскритиковал Аргентину за поражение от Саудовской Аравии.
Аргентинцы проиграли матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 1:2, несмотря на то, что забили первыми.
– Вам не напомнил этот матч стартовую игру чемпионата мира 1990 года, когда Камерун, который вы тренировали, обыграл Аргентину со счетом 1:0?
– Ну разве что Аргентина проиграла и там, и там.
– Тогда Аргентина не была такая же, как сейчас?
– Они чемпионами мира были. И до финала дошли на том чемпионате. Что ждет ее сейчас, сказать трудно.
Надо сказать добрые слова в адрес Саудовской Аравии. Очень грамотно сыграли. В первом тайме аргентинцы чувствовали себя как дурачки, не знали, что делать. Ну и во втором тайме саудиты себя показали. В целом, Аргентина слабо сыграла. Пешком сейчас никого не победишь.
– Не хватало им скоростей?
– Ну конечно. Не готовы были к такому сопротивлению – ни морально, ни тактически.
– Чего теперь ждать от Аргентины?
– Не знаю. Футбол наказывает, когда не готовишься, как нужно, к матчам.
– Тренер Аравии, наоборот, подготовился?
– Ну да. Их задачей было встречать соперника как можно дальше от своих ворот и снизить скорость ведения игры аргентинцами. Это удалось.
– То, что судьи не засчитали голы аргентинцев в первом тайме, сильно на них повлияло?
– Конечно. Они подумали: еще будут моменты, забьем. Но эти надежды не оправдались, – сказал бывший тренер сборной Камеруна.
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