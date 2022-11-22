Вратарь Саудовской Аравии Аль-Овайс – лучший игрок матча с Аргентиной. Он сделал 5 сэйвов

Вратарь сборной Саудовской Аравии признан лучшим игроком матча против .

Команда с Ближнего Востока одержала победу со счетом 2:1 в первом туре группового этапа . Игроком матча был признан голкипер .

Футболист, представляющий , сделал в этой игре 5 сэйвов – больше, чем любой другой голкипер на этом турнире к данному моменту.

Следующий матч проведет 26 ноября – против Польши.

Фото: https://twitter.com/SaddickAdams/status/1595051238042771464