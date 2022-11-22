Вратарь Саудовской Аравии Аль-Овайс – лучший игрок матча с Аргентиной. Он сделал 5 сэйвов
Вратарь сборной Саудовской Аравии признан лучшим игроком матча против Аргентины.
Команда с Ближнего Востока одержала победу со счетом 2:1 в первом туре группового этапа ЧМ-2022. Игроком матча был признан голкипер Мохаммед Аль-Овайс.
Футболист, представляющий «Аль-Хилаль», сделал в этой игре 5 сэйвов – больше, чем любой другой голкипер на этом турнире к данному моменту.
Следующий матч Саудовская Аравия проведет 26 ноября – против Польши.
Фото: https://twitter.com/SaddickAdams/status/1595051238042771464
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