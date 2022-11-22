ЧМ-2022. Аргентина сыграет с Саудовской Аравией, Франция против Австралии, Польша – Мексика
Сборная Аргентины встретится с Саудовской Аравией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Также во вторник Дания сыграет с Тунисом, Польша – с Мексикой, Франции будет противостоять Австралия.
1-й тур
Группа С
- Дата проведения
- 22 ноября, 13.00, «Lusail Iconic Stadium»
- Дата проведения
- 22 ноября, 19.00, «Stadium 974»
Группа D
- Дата проведения
- 22 ноября, 16.00, «Education City Stadium»
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.00, «Al Janoub Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену
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