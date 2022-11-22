ЧМ-2022. Аргентина сыграет с Саудовской Аравией, Франция против Австралии, Польша – Мексика

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Сборная Аргентины встретится с Саудовской Аравией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также во вторник Дания сыграет с Тунисом, Польша – с Мексикой, Франции будет противостоять Австралия.

ЧМ-2022

1-й тур

Группа С

Аргентина – Саудовская Аравия
Дата проведения
22 ноября, 13.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мексика – Польша
Дата проведения
22 ноября, 19.00, «Stadium 974»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа D

Дания – Тунис
Дата проведения
22 ноября, 16.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Франция – Австралия
Дата проведения
22 ноября, 22.00, «Al Janoub Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

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