Ван Дейк об отказе от One Love: «Люди говорят, что мы бесхребетные, но это работает не так. Я бы с удовольствием сыграл с этой повязкой, но не за счет желтой»

Вирджил ван Дейк высказался об отказе от повязки One Love на .

Капитаны ряда европейских сборных планировали надевать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако им пришлось отказаться от этой акции из-за риска, что игроки будут автоматически получать желтые карточки.

«Я играю на позиции, где от желтой карточки нет никакой пользы. Я стал футболистом и хочу участвовать в такого рода турнирах.

Есть люди, которые говорят, что мы бесхребетные, но это работает не так. Мы просто хотим играть в футбол.

Я бы с удовольствием сыграл с этой повязкой, но не за счет желтой карточки», – сказал защитник и сборной Нидерландов.