Ван Дейк об отказе от One Love: «Люди говорят, что мы бесхребетные, но это работает не так. Я бы с удовольствием сыграл с этой повязкой, но не за счет желтой»
Вирджил ван Дейк высказался об отказе от повязки One Love на ЧМ-2022.
Капитаны ряда европейских сборных планировали надевать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако им пришлось отказаться от этой акции из-за риска, что игроки будут автоматически получать желтые карточки.
«Я играю на позиции, где от желтой карточки нет никакой пользы. Я стал футболистом и хочу участвовать в такого рода турнирах.
Есть люди, которые говорят, что мы бесхребетные, но это работает не так. Мы просто хотим играть в футбол.
Я бы с удовольствием сыграл с этой повязкой, но не за счет желтой карточки», – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов.
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