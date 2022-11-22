Ван Дейк об отказе от One Love: «Люди говорят, что мы бесхребетные, но это работает не так. Я бы с удовольствием сыграл с этой повязкой, но не за счет желтой»

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия ЧМ-2022 Вирджил ван Дейк дискриминация Футбол

Вирджил ван Дейк высказался об отказе от повязки One Love на ЧМ-2022.

Капитаны ряда европейских сборных планировали надевать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако им пришлось отказаться от этой акции из-за риска, что игроки будут автоматически получать желтые карточки. 

«Я играю на позиции, где от желтой карточки нет никакой пользы. Я стал футболистом и хочу участвовать в такого рода турнирах.

Есть люди, которые говорят, что мы бесхребетные, но это работает не так. Мы просто хотим играть в футбол.

Я бы с удовольствием сыграл с этой повязкой, но не за счет желтой карточки», – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов.

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