Роналду, Мбаппе, Роналдиньо, Роналдо, де Брюйне, ван Дейк, снялись в ролике Nike о мультивселенной

Nike выпустил рекламный ролик к чемпионату мира в Катаре.

По сюжету ролика, группа ученых создает футбольную мультивселенную, чтобы собрать звезд футбола разных поколений в одном матче и разрешить все споры о лучшем игроке всех времен.

Участие в съемках приняли , , , , Кевин де Брюйне, Вирджил ван Дейк, , Шейн Клюйверт, Эдгар Давидс, Ли Уильямсон, Алекс Морган, Карли Ллойд и Сэм Керр.