Роналду, Мбаппе, Роналдиньо, Роналдо, де Брюйне, ван Дейк, снялись в ролике Nike о мультивселенной

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Nike выпустил рекламный ролик к чемпионату мира в Катаре.

По сюжету ролика, группа ученых создает футбольную мультивселенную, чтобы собрать звезд футбола разных поколений в одном матче и разрешить все споры о лучшем игроке всех времен.

Участие в съемках приняли Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Роналдо, Роналдиньо, Кевин де Брюйне, Вирджил ван Дейк, Фил Фоден, Шейн Клюйверт, Эдгар Давидс, Ли Уильямсон, Алекс Морган, Карли Ллойд и Сэм Керр.

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