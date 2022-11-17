Роналду, Мбаппе, Роналдиньо, Роналдо, де Брюйне, ван Дейк, снялись в ролике Nike о мультивселенной
Nike выпустил рекламный ролик к чемпионату мира в Катаре.
По сюжету ролика, группа ученых создает футбольную мультивселенную, чтобы собрать звезд футбола разных поколений в одном матче и разрешить все споры о лучшем игроке всех времен.
Участие в съемках приняли Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Роналдо, Роналдиньо, Кевин де Брюйне, Вирджил ван Дейк, Фил Фоден, Шейн Клюйверт, Эдгар Давидс, Ли Уильямсон, Алекс Морган, Карли Ллойд и Сэм Керр.
Комментарии