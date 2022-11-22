«Хулиганство и идиотизм с 20 минутами добавленного времени ФИФА должна немедленно прекратить. Поддерживаю переход к чистому времени». Черданцев о ЧМ-2022

снова раскритиковал много добавленных минут к матчам .

Ко второму тайму матча 1-го тура группового этапа – Саудовская Аравия (1:2) словенский арбитр Славко Винчич добавил 8 минут, но из-за столкновения вратаря саудовской команды с полевым игроком матч завершился на 115-й минуте.

«Хулиганство и идиотизм с 20 минутами добавленного времени ФИФА должна немедленно прекратить. Пока это не закончилось каким-то грандиозным скандалом с решающим мячом на 254-й минуте матча.

И нужно, конечно, заканчивать читать эту мантру о том, что только судья знает, когда давать финальный свисток. Что это вообще за бред? Когда прозвучит финальный свисток, должны знать ВСЕ: игроки, тренеры и, главное, болельщики! Иначе это превращается в неконтролируемую возможность манипуляции со стороны одного единственного человека.

Полностью поддерживаю идею перехода к чистому игровому времени. Давно пора. Медиалига играет так и правильно делает», – написал комментатор .

Ранее он заявил о матче Англия – Иран (6:2): «Добавлять 24 минуты – клиника. Они вообще знают, что на ТВ есть сетка вещания?»

Жуткий момент: удар коленом в голову своему от вратаря Саудовской Аравии. Ему самому было страшнее всех

Почему к матчам ЧМ добавляют по 10+ минут? Детали эксперимента ФИФА