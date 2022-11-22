«Хулиганство и идиотизм с 20 минутами добавленного времени ФИФА должна немедленно прекратить. Поддерживаю переход к чистому времени». Черданцев о ЧМ-2022
Георгий Черданцев снова раскритиковал много добавленных минут к матчам ЧМ-2022.
Ко второму тайму матча 1-го тура группового этапа Аргентина – Саудовская Аравия (1:2) словенский арбитр Славко Винчич добавил 8 минут, но из-за столкновения вратаря саудовской команды с полевым игроком матч завершился на 115-й минуте.
«Хулиганство и идиотизм с 20 минутами добавленного времени ФИФА должна немедленно прекратить. Пока это не закончилось каким-то грандиозным скандалом с решающим мячом на 254-й минуте матча.
И нужно, конечно, заканчивать читать эту мантру о том, что только судья знает, когда давать финальный свисток. Что это вообще за бред? Когда прозвучит финальный свисток, должны знать ВСЕ: игроки, тренеры и, главное, болельщики! Иначе это превращается в неконтролируемую возможность манипуляции со стороны одного единственного человека.
Полностью поддерживаю идею перехода к чистому игровому времени. Давно пора. Медиалига играет так и правильно делает», – написал комментатор «Матч ТВ».
Ранее он заявил о матче Англия – Иран (6:2): «Добавлять 24 минуты – клиника. Они вообще знают, что на ТВ есть сетка вещания?»
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