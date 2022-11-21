возмущен, что к матчу – Иран добавили 24 минуты.

Арбитр из Бразилии Рафаэль Клаус добавил к первому тайму 14 минут, а ко второму – 10.

«И 24 минуты к футболу добавлять – это клиника. Они вообще знают, что, например, на телевидении есть сетка вещания? Заставь как говорится дурака…» – написал комментатор «Матч ТВ».

Игра ЧМ-2022 завершилась победой англичан со счетом 6:2.

+14 минут к первому тайму – итог страшного столкновения вратаря Ирана со своим защитником