«Добавлять 24 минуты – клиника. Они вообще знают, что на ТВ есть сетка вещания?» Черданцев о матче Англия – Иран
Георгий Черданцев возмущен, что к матчу Англия – Иран добавили 24 минуты.
Арбитр из Бразилии Рафаэль Клаус добавил к первому тайму 14 минут, а ко второму – 10.
«И 24 минуты к футболу добавлять – это клиника. Они вообще знают, что, например, на телевидении есть сетка вещания? Заставь как говорится дурака…» – написал комментатор «Матч ТВ».
Игра ЧМ-2022 завершилась победой англичан со счетом 6:2.
+14 минут к первому тайму – итог страшного столкновения вратаря Ирана со своим защитником
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