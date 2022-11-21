Судья после ВАР назначил пенальти на 11-й добавленной минуте матча Англия – Иран. Тареми реализовал его на 13-й
Судья назначил пенальти на 11-й добавленной минуте второго тайма матча Англия – Иран.
В матче 1-го тура группового этапа между сборными Англии и Ирана (6:2) арбитр добавил 10 минут к основному времени второго тайма.
На 11-й добавленной минуте главный арбитр встречи Рафаэль Клаус после падения Мортезы Пуралиганджи в штрафной площади назначил пенальти в ворота сборной Англии при помощи ВАР. Удар с точки реализовал Мехди Тареми на 13-й добавленной минуте.
Напомним, к первому тайму встречи судейская бригада добавила 14 минут.
Таким образом, в итоге сборные Англии и Ирана провели на поле 117 минут.
Фото: кадр из трансляции NPO 1
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