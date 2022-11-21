Судья после ВАР назначил пенальти на 11-й добавленной минуте матча Англия – Иран. Тареми реализовал его на 13-й

Судья назначил пенальти на 11-й добавленной минуте второго тайма матча Англия – .

В матче 1-го тура группового этапа между сборными Англии и Ирана (6:2) арбитр добавил 10 минут к основному времени второго тайма.

На 11-й добавленной минуте главный арбитр встречи Рафаэль Клаус после падения в штрафной площади назначил пенальти в ворота сборной Англии при помощи ВАР. Удар с точки реализовал на 13-й добавленной минуте.

Напомним, к первому тайму встречи судейская бригада добавила 14 минут.

Таким образом, в итоге сборные и Ирана провели на поле 117 минут.

Фото: кадр из трансляции NPO 1