Губерниев о 24 добавленных минутах к матчу ЧМ: «Это подарок судьбы. Если коллеги этого не понимают, то они не понимают ничего в профессии»

высказался о 24 добавленных минутах к матчу Англия – Иран.

Матч группового этапа между Англией и Ираном завершился победой англичан (6:2). Бразильский арбитр Рафаэль Клаус добавил к первому тайму 14 минут, так как врачи около 11 минут оказывали помощь вратарю Ирана Алирезе Бейранванду, получившему травму. Ко второму тайму было добавлено 10 минут.

«Замечательно, что судья добавил 24 минуты ко времени основного матча – это здорово для зрителей и рейтинга футбола.

Счастье и праздник для «Матч ТВ», что лишние даже десятки минут есть возможность наслаждаться на самом высоком уровне игрой номер один. Это подарок судьбы!

И есть люди, которые этого не понимают. Если речь идет о коллегах, то они не понимают ничего в профессии. А если это не понимают зрители, значит, они просто не любят футбол, не любят острые ощущения. Пусть дальше будет так: остановки, добавка времени.

Арбитры получили указания – это совершенно верно, поэтому сейчас можно только принять это и радоваться, что футбола будет еще больше, остроты, эмоций, ощущений, и это главное», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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