Рой Кин: «Здорово, что люди заговорили об отношении к рабочим-мигрантам и геям в Катаре, но там нельзя проводить ЧМ»

Рой Кин раскритиковал проведение чемпионата мира в Катаре.

мира не должен проходить там... Я думаю, что это здорово, что люди заговорили о том, как в стране относятся к рабочим-мигрантам, геям, но там нельзя проводить чемпионат мира, нельзя так обращаться с людьми.

Мы любим футбол, и мы хотим распространять игру, но отмахиваться от темы прав человека ради футбола – просто легкомысленно, это неправильно, этого не должно быть», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.