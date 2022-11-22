Билялетдинов об акциях Англии: «Заявляют о каких-то своих ценностях, но это неактуально на территории другой страны. Я это не поддерживаю»
Динияр Билялетдинов прокомментировал борьбу сборной Англии за равноправие.
Футболисты команды преклонили колено перед игрой с Ираном (6:2) на ЧМ-2022.
«Англичане любят всякие акции. Они хотели сначала надеть повязку в поддержку ЛГБТ.
К сожалению, все повторяется, они все время такими акциями заявляют о каких-то своих ценностях. Но мне кажется, что это неактуально на территории другой страны, которая не имеет никакого отношения к данному движению.
Думаю, что англичане делают такие акции больше для своей публики.
От себя могу сказать, что мне такие вещи никогда не нравились, я такое не поддерживаю. Англичане встали на колено, потому что им не дали надеть повязку в поддержку ЛГБТ», – сказал бывший полузащитник «Эвертона».
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