Билялетдинов об акциях Англии: «Заявляют о каких-то своих ценностях, но это неактуально на территории другой страны. Я это не поддерживаю»

прокомментировал борьбу сборной за равноправие.

Футболисты команды преклонили колено перед игрой с (6:2) на .

«Англичане любят всякие акции. Они хотели сначала надеть повязку в поддержку ЛГБТ.

К сожалению, все повторяется, они все время такими акциями заявляют о каких-то своих ценностях. Но мне кажется, что это неактуально на территории другой страны, которая не имеет никакого отношения к данному движению.

Думаю, что англичане делают такие акции больше для своей публики.

От себя могу сказать, что мне такие вещи никогда не нравились, я такое не поддерживаю. Англичане встали на колено, потому что им не дали надеть повязку в поддержку ЛГБТ», – сказал бывший полузащитник «Эвертона».

Кейн о запрете носить повязку One Love: «Мы разочарованы. Я был лишен возможности решать»