Лаутаро про 1:2 от Саудовской Аравии: «Очень больно. Впереди у Аргентины два финала»

высказался о поражении Аргентины в первом матче .

«Мы проиграли из-за ошибок, допущенных во втором тайме. Такие детали делают разницу. Мы должны исправить ошибки.

В первом тайме мы должны были забить больше одного гола. Это чемпионат мира, впереди у нас – два финала.

Очень больно. Мы очень хотели начать чемпионат мира с победы. Но все это уже произошло. Теперь мы должны тренироваться и думать о том, что ждет нас впереди», – сказал нападающий сборной Аргентины после поражения от Саудовской Аравии (1:2).

В следующем матче чемпионата мира сыграет с Мексикой.

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