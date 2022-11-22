Лаутаро про 1:2 от Саудовской Аравии: «Очень больно. Впереди у Аргентины два финала»

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Лаутаро Мартинес высказался о поражении Аргентины в первом матче ЧМ-2022.

«Мы проиграли из-за ошибок, допущенных во втором тайме. Такие детали делают разницу. Мы должны исправить ошибки.

В первом тайме мы должны были забить больше одного гола. Это чемпионат мира, впереди у нас – два финала.

Очень больно. Мы очень хотели начать чемпионат мира с победы. Но все это уже произошло. Теперь мы должны тренироваться и думать о том, что ждет нас впереди», – сказал нападающий сборной Аргентины после поражения от Саудовской Аравии (1:2).

В следующем матче чемпионата мира Аргентина сыграет с Мексикой.

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