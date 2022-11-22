У Саудовской Аравии – 4-я победа на ЧМ. До Аргентины были Египет в 2018-м, Бельгия и Марокко в 1994-м
Саудовская Аравия в четвертый раз в истории выиграла матч на чемпионате мира.
Команда Эрве Ренара победила сборную Аргентины в матче группового этапа ЧМ-2022 со счетом 2:1.
До этого Саудовская Аравия одержала лишь три победы в матчах чемпионатов мира: над Египтом (2:1) на ЧМ-2018, а также над Бельгией (1:0) и Марокко (2:1) на ЧМ-1994.
Всего у сборной Саудовской Аравии 4 победы, 2 ничьих и 11 поражений в 17 матчах чемпионатов мира. До ЧМ-2022 команда выступала на ЧМ-1994, ЧМ-1998, ЧМ-2002, ЧМ-2006 и ЧМ-2018.
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