У Саудовской Аравии – 4-я победа на ЧМ. До Аргентины были Египет в 2018-м, Бельгия и Марокко в 1994-м

Саудовская Аравия в четвертый раз в истории выиграла матч на чемпионате мира.

Команда Эрве Ренара победила сборную Аргентины в матче группового этапа ЧМ-2022 со счетом 2:1.

До этого Саудовская Аравия одержала лишь три победы в матчах чемпионатов мира: над Египтом (2:1) на , а также над Бельгией (1:0) и (2:1) на ЧМ-1994.

Всего у сборной Саудовской Аравии 4 победы, 2 ничьих и 11 поражений в 17 матчах чемпионатов мира. До команда выступала на ЧМ-1994, , ЧМ-2002, ЧМ-2006 и ЧМ-2018.

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