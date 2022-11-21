Аргентина — Саудовская Аравия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В первом матче третьего игрового дня на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Аргентины и Саудовской Аравии. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 13.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию поединка.

Где смотреть матч Аргентина – Саудовская Аравия

Во сколько матч Аргентина – Саудовская Аравия

Стали известны стартовые составы команд.

Аргентина: Мартинес – Молина, Отаменди, Ромеро, Тальяфико – Ди Мария, Гомес, Паредес, Де Пауль – Месси, Мартинес.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс – Абдельхамид, Аль-Булайхи, Томбакти, Аль-Шахрани – Аль-Досари, Аль-Фарадж, Канно, Аль-Малки – Аль-Брейкан, Аль-Шехри.

Помимо этих двух сборных, в группе C выступают национальные команды Мексики и Польши, которые сыграют сегодня в 19.00.