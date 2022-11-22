Аргентина — Саудовская Аравия, 22.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

22 ноября сборные Аргентины и Саудовской Аравии проведут свой первый матч в группе C на Чемпионате мира в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 13:00 по московскому времени.

Во сколько играют Аргентина – Саудовская Аравия

Где смотреть матч Аргентина – Саудовская Аравия

Аргентина — Саудовская Аравия: ставки на победу

Двукратные чемпионы мира аргентинцы, безусловно, фавориты не только предстоящего матча, но и всего турнира. Месси и компания намерены порадовать своих болельщиков и уже в первом туре должны добиваться уверенной победы. Сборная Саудовской Аравии, несмотря на то, что является одной из сильнейших команд Азии, на чемпионатах мира обычно становится поставщиком очков. Победа сборной Аргентины оценивается букмекерской конторой «Лига Ставок» в 1.20, а успех Саудовской Аравии — в 16.00.

Аргентина — Саудовская Аравия: ставки на форы

Аргентинцы в своей атакующей линии располагают футболистами экстра-класса и должны уверенно побеждать Саудовскую Аравию с хорошим заделом. Вполне можно брать ставку победу Аргентины с форой -2 за 1.99. Фора +2,5 на Саудовскую Аравию оценивается в 1.50.

Аргентина — Саудовская Аравия: ставки на тоталы

В последних четырех матчах сборная Аргентины забивала как минимум три мяча. Эксперты уверены, что и в предстоящем встрече подопечные Лионеля Скалони должны как минимум повторить этот результат. ТБ 2.5 оценивается в 1.67. При этом, скорее всего, аргентинцы не будут тратить много сил уже в первом матче и ограничатся тремя голами — ТМ 3 оценивается в 1.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Аргентина — Саудовская Аравия