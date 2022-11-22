Аргентина – Саудовская Аравия, 22.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Матчи группы C Чемпионата мира по футболу стартуют 22 ноября с поединка на Национальном стадионе Лусаил между сборными командами Аргентины и Саудовской Аравии. Это команды из разных весовых категорий, как говорится, но если саудовцы едут в соседнюю страну без особых ожиданий от своего выступления, то аргентинцы направляются на другой край света с огромными ожиданиями. Потому что у Лионеля Месси это наверняка последний шанс попытаться взять тот самый приз, который предательски ускользнул от Аргентины в 2014 году. Итак, что ждать от двукратных чемпионов мира и их противников по первому матчу?

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Во сколько играют Аргентина – Саудовская Аравия

Где смотреть матч Аргентина – Саудовская Аравия

Традиционно в отборочных циклах Аргентина устраивала себе проблемы на ровном месте, только в последний момент выбивая себе заветную путевку на Чемпионат мира. Традиционный регулярный турнир, по итогам которого обычно четыре команды получают место на чемпионате мира сразу, а пятая иногда бодается кое-с-кем… В этот раз Аргентина заняла уверенное 2-е место, уступив Бразилии 6 очков, но оторвавшись от занявшего 3-е место Уругвая на 11 очков. Впрочем, не обошлось без приключений: 5 сентября 2021 года игра Бразилии и Аргентины была прервана уже на 6-й минуте из-за скандала, связанного с тем, что ряд бразильских игроков нарушили коронавирусный протокол. После долгих тяжб и споров игру решили вообще не переигрывать.

Состав сборной Аргентины еще не объявлен, однако на 100% можно угадать, кто гарантированно должен быть в составе. Речь идет о Лионеле Месси, для которого этот Чемпионат мира наверняка станет последним в карьере: он неоднократно в интервью подчеркивал, что обменял бы все свои Золотые мячи на выигранный Кубок мира ФИФА. Однако иного мнения придерживались его соперники на поле: трижды мечты Аргентины о победе на чемпионате мира разбивались по вине Германии.

Что же будет в этот раз? Шансы есть, как и всегда, но это больше связано с тем, что ряд звезд вообще не поедет на Чемпионат мира: кто-то травмировался (например, Вернер или Погба), а кто-то и вовсе не прошел отбор (речь про Ибрагимовича и Холанна). Что касается команды, то пока что у аргентинцев есть список из 50 человек, которые борются за место в заявке. Однако с высокой долей вероятности можно сказать, что могли бы рассчитывать на попадание в финальный список Лаутаро Мартинес, Пауло Дибала, Лукас Окампос, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Маркос Акунья… в воротах может стоять Эмилиано Мартинес. Конечно, это не такое масштабное созвездие, как у французов или испанцев, но все же есть шансы увидеть любого из них.

Если не брать предыдущее первенство мира, то до него саудовцы играли в 2006 году в Германии, сумев набрать очки только в игре против Туниса (2:2) и проиграв Украине (0:4) и Испании (0:1). Спустя 12 лет саудовцы вышли на Чемпионат мира и уже одержали там одну победу: правда, опять же это случилось тогда, когда шансов на выход не осталось. Да и пострадал Египет, который тоже после второго тура вылетел из борьбы. Ну а что именно было 4 года назад в той группе, все-таки более-менее всем известно…

Четыре года назад все боялись, что в стартовом матче Саудовская Аравия натворит что-нибудь такое, что Станиславу Черчесову потом и не объясниться будет никак. Но пять безответных мячей, забитых в ворота ближневосточной сборной, тогда зарядили всю страну энергией, которой хватило аж до серии пенальти четвертьфинала. Уругвай во втором туре оставил саудовцев с «баранкой» в графе набранных очков, дав им знать: игра для них окончена. А вот в третьем туре команда Хуана Антонио Пицци громко хлопнула дверью и обыграла Египет 2:1, оставив Мо Салаха и компанию без единого набранного очка. В той игре саудовцы дважды били пенальти перед перерывом: в первом случае не смогли забить, а во втором на 6-й (!) компенсированной минуте сравняли счет. Ну а победный гол был на 5-й компенсированной минуте второго тайма, и это все видели в Волгограде.

Кстати, а как прошла квалификация для саудовской сборной в лежащий рядом Катар? По традиции, азиатский отбор состоит из четырех раундов: те, кто выходит напрямик, определяются в третьем раунде. Саудовцы вступили в игру во втором раунде, выиграв шесть матчей и сведя вничью два. А в третьем раунде они выиграли уверенно отборочную группу, потеряв очки только трижды: по одной ничьей с Австралией и Китаем плюс поражение от Японии. В принципе, чего еще ждать? Второе место досталось Японии, а вот австралийцы вынуждены были в четвертом раунде биться за последнюю путевку со сборной ОАЭ (и выиграли 2:1).

А вот кто будет в заявке, сказать могут только узкие специалисты по арабскому футболу: вообще в Саудовской Аравии в сборной нет легионеров, все игроки сугубо из внутреннего чемпионата. Лучшим бомбардиром из числа тех, кто был вызван на серию товарищеских матчей в октябре-ноябре, является… а тут два игрока. Фахад Аль-Муваллад (73 игры, 17 мячей) и Салем Аль-Давсари (68 игр, 17 мячей). В общем, это команда-загадка, однако разница в местах в рейтинге ФИФА крайне высока, поэтому обыгрывать таких аргентинцы просто обязаны в очной встрече.

Прогноз

Букмекерские конторы активно принимают ставки на то, кто выиграет этот чемпионат. И нет нужды гуглить, чтобы убедиться в том, что Аргентина идет где-то в первых местах, а вот на Саудовскую Аравию кэф достигает минимум 500 или даже 1000 пунктов. О том, как будет развиваться ход игры, может немного поведать Fonbet.

Кэф на ничью здесь составляет 7.1, на победу саудовцев 20.0. Очевидно, что сомнений в исходе быть не может: кэф на аргентинцев нет смысла смотреть (хотя он здесь 1.17). А исходя из того, какие силы в обороне, защите и атаке аргентинцев, сомнений просто нет в том, что «альбиселеста» должна выигрывать крупно. Тотал матча больше 3.5 с кэфом 2.5 вполне разумен: можно поставить и на такой же индивидуальный тотал Аргентины, но там кэф 3.75. К тому же Аргентине надо будет поберечь силы и на Мексику, и на Польшу.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5.

Перефазируем старинную поговорку: даже самая длинная дорога всегда начинается с одного шага. Здесь у Аргентины есть отличный шанс сделать не один, а минимум два или даже три шага на пути к цели, которая была так близко в 2014 году в Бразилии. Главное, чтобы после Саудовской Аравии у Месси и ко остались физические и моральные силы для следующих матчей. А саудовцам остается только крепиться, поскольку их снова, как и четыре года назад, ждет испытание грозной южноамериканской командой.

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