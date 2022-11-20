Во сколько играют Сборная Аргентины – Сборная Саудовской Аравии, ЧМ-2022, 22 ноября, время начала матча

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Во вторник, 22 ноября, сыграют сборная Аргентины и сборная Саудовской Аравии в группе C Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Где смотреть матч Аргентина – Саудовская Аравия

Прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия

  • Игра пройдет на стадионе «Lusail Iconic Stadium».
  • Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени. 

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