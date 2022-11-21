Месси перед игрой с Саудовской Аравией: «Я в полном порядке и чувствую, что в хорошей форме»
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем состоянии.
Его команда 22 ноября сыграет на ЧМ-2022 с Саудовской Аравией, начало – в 13:00 по московскому времени.
«Я хорошо себя чувствую. Я в полном порядке с точки зрения физического состояния и чувствую, что в хорошей форме во всех отношениях.
У меня нет никаких проблем. Я слышал, что ходили слухи насчет вынужденного пропуска части тренировки, индивидуальной работы из-за ушиба. Но не случилось ничего экстраординарного», – сказал футболист «ПСЖ».
Месси тренируется в общей группе Аргентины. У него были проблемы с икроножными мышцами
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