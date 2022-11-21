Месси перед игрой с Саудовской Аравией: «Я в полном порядке и чувствую, что в хорошей форме»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем состоянии.

Его команда 22 ноября сыграет на с Саудовской Аравией, начало – в 13:00 по московскому времени.

«Я хорошо себя чувствую. Я в полном порядке с точки зрения физического состояния и чувствую, что в хорошей форме во всех отношениях.

У меня нет никаких проблем. Я слышал, что ходили слухи насчет вынужденного пропуска части тренировки, индивидуальной работы из-за ушиба. Но не случилось ничего экстраординарного», – сказал футболист .

Месси тренируется в общей группе Аргентины. У него были проблемы с икроножными мышцами