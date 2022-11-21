Месси перед игрой с Саудовской Аравией: «Я в полном порядке и чувствую, что в хорошей форме»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем состоянии.

Его команда 22 ноября сыграет на ЧМ-2022 с Саудовской Аравией, начало – в 13:00 по московскому времени.

«Я хорошо себя чувствую. Я в полном порядке с точки зрения физического состояния и чувствую, что в хорошей форме во всех отношениях.

У меня нет никаких проблем. Я слышал, что ходили слухи насчет вынужденного пропуска части тренировки, индивидуальной работы из-за ушиба. Но не случилось ничего экстраординарного», – сказал футболист «ПСЖ».

Месси тренируется в общей группе Аргентины. У него были проблемы с икроножными мышцами

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные