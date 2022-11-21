Месси о ЧМ-2022: «Последний шанс воплотить мою и нашу общую мечту. Я чувствую любовь по всему миру»

подчеркнул, что другого шанса выиграть ЧМ у него, вероятно, не будет.

– Это, вероятно, мой последний чемпионат мира. Последний шанс воплотить мою и нашу общую мечту.

– Какие уроки извлекли из предыдущих – не очень успешных – стартовых матчей ЧМ для Аргентины?

– Надо делать то, что мы делаем обычно. Мы чувствуем себя хорошо, ждем сложной игры, потому что это открытие чемпионата мира. Надо бороться с этими нервами и тревожностью. Просто стараться играть в футбол с самого начала и до конца матча.

– Во всем мире хотят, чтобы вы выиграли чемпионат мира.

– Да. Это здорово, что так много фанатов поддерживает нас и хочет победы. Я очень благодарен за все, что слышал во время карьеры. Эти слова делают меня счастливее.

– Весь арабский мир любит Месси. Но весь арабский мир будет за Саудовскую Аравию.

– Я счастлив и чувствую любовь по всему миру. Но каждая сборная – лучшая для своей родной страны.

Мы постараемся победить и взять три очка, – передает слова форварда сборной Аргентины и корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

сыграет с Саудовской Аравией 22 ноября, начало – в 13:00 по московскому времени.