6 пропущенных мячей за матч – антирекорд Ирана. Столько же пропустили за два предыдущих ЧМ в сумме

установила антирекорд, проиграв Англии на .

В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 иранцы проиграли сборной (2:6).

Иран пропустил шесть мячей от Англии – больше всего за одну игру в своей истории на чемпионатах мира. Столько же – за два последних ЧМ вместе взятых (2014 и 2018).

Но иранцы также повторили свой рекорд по забитым мячам в матче ЧМ – 2. Впервые это произошло на ЧМ-1998, Иран обыграл США (2:1).

Иран первым в истории ЧМ сделал 6 замен – в игре с Англией