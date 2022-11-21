6 пропущенных мячей за матч – антирекорд Ирана. Столько же пропустили за два предыдущих ЧМ в сумме

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Сборная Ирана установила антирекорд, проиграв Англии на ЧМ-2022.

В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 иранцы проиграли сборной Англии (2:6).

Иран пропустил шесть мячей от Англии – больше всего за одну игру в своей истории на чемпионатах мира. Столько же – за два последних ЧМ вместе взятых (2014 и 2018).

Но иранцы также повторили свой рекорд по забитым мячам в матче ЧМ – 2. Впервые это произошло на ЧМ-1998, Иран обыграл США (2:1).

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