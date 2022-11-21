Иран первым в истории ЧМ сделал 6 замен – в игре с Англией

Сборная Ирана первой в истории чемпионатов мира сделала 6 замен за матч.

Это произошло из-за того, что вынужденная замена игрока с подозрением на сотрясение мозга не идет в счет положенных пяти замен. При этом право сделать дополнительную замену получает и команда соперника.

В первом тайме матча группового этапа со сборной Англии вратарь иранской сборной Алиреза Бейранванд столкнулся с защитником собственной команды Маджидом Хоссейни и был заменен на 19-й минуте из-за травмы головы.

После этого сборная Ирана провела еще 5 замен. На 46-й минуте вместо Рузбеха Чешми, и Али Карими на поле вышли Хоссейн Канаанизадеган, Али Голизаде и . На 63-й минуте Мехди Тораби заменил , а на 77-й минуте вместо Ахмада Нуроллахи на поле вышел Сердар Азмун.

проиграла сборной Англии со счетом 2:6.

«Ньюкасл» первым сделал 6 замен в АПЛ – при пяти возможных. Как так?