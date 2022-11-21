У Беллингема 1-й гол за Англию – в матче с Ираном. Только Оуэн был младше, когда забил на ЧМ
Джуд Беллингем забил первый гол за сборную Англии в матче ЧМ-2022 против Ирана.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» забил головой на 35-й минуте игры между Англией и Ираном после навеса с фланга от Люка Шоу.
19-летний полузащитник впервые отличился в составе сборной Англии. Это его 18-я игра за национальную команду.
Беллингем забил на чемпионате мира в составе сборной Англии в возрасте 19 лет и 145 дней. Только Майкл Оуэн был младше, когда отличился на чемпионате мира в составе английской команды. Тогда ему было 18 лет и 190 дней.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Англией и Ираном (1:0, первый тайм).
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