6:2 – крупнейшая победа Англии в стартовом матче на ЧМ/Евро. Она забила 6 мячей на крупном турнире во 2-й раз в истории

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Сборная Англии установила рекорд, разгромив Иран на ЧМ-2022.

6:2 – крупнейшая победа англичан в первом матче на крупном турнире (чемпионате мира или Европы).

Также Англия лишь во второй раз в истории сумела на ЧМ или Евро забить шесть голов. Впервые это произошло на турнире в России в 2018 году против Панамы (6:1).

Далее Англия встретится с США – это случится 25 ноября.

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