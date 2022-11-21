6:2 – крупнейшая победа Англии в стартовом матче на ЧМ/Евро. Она забила 6 мячей на крупном турнире во 2-й раз в истории
Сборная Англии установила рекорд, разгромив Иран на ЧМ-2022.
6:2 – крупнейшая победа англичан в первом матче на крупном турнире (чемпионате мира или Европы).
Также Англия лишь во второй раз в истории сумела на ЧМ или Евро забить шесть голов. Впервые это произошло на турнире в России в 2018 году против Панамы (6:1).
Далее Англия встретится с США – это случится 25 ноября.
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