Беллингем о 6:2 с Ираном: «Шесть голов на ЧМ – это впечатляет. Но я немного разочарован, что Англия пропустила два»

поделился эмоциями после победы Англии над (6:2) на .

«Я же говорил, что приберег этот гол! Очень хороший день для нас. Шесть голов в матче чемпионата мира – действительно впечатляюще, и неважно, против кого вы играете. Соперник оказался силен, их было непросто сломать, и первое время мы не могли ничего придумать.

Забив больше, мы заставили их играть более открыто, но начало было трудным, и нам пришлось выходить из ситуации, даже когда у нас не все получалось так, как мы хотели. Важно, что мы научились создавать моменты против таких команд. Честно говоря, немного разочарован двумя [пропущенными] голами.

Мой гол? Честно говоря, я уже думал, что промахнулся! Казалось, потребовалась целая вечность, чтобы мяч залетел в ворота. Я говорил, что хочу больше забивать за «Дортмунд» и Англию в этом году и занять правильную позицию. Шоу отдал блестящий пас, и мне оставалось только попасть по воротам. Это был момент гордости.

Реакция Саутгейта после матча? Он просто сказал, чтобы мы наслаждались победами, потому что реакция была бы совсем другой, если бы мы не добились результата, но мы должны подготовиться к следующей игре и осознать, что перед нами стоит новый вызов.

Победы снимают напряжение – когда выигрываешь, чувствуешь себя более непринужденно. Мы знаем, что впереди еще две игры, но мы постараемся выступить на том же уровне и одержать еще две победы, чтобы сохранить настрой – надеюсь, до конца турнира», – сказал полузащитник дортмундской и сборной .