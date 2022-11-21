Морган об отказе от повязки One Love: «Если бы я был геем, то был бы в ярости. Это насмешка над позицией «мы собираемся говорить о правах человека в Катаре, а не бойкотировать ЧМ»

Теги Сборная Англии по футболу ЧМ-2022 дискриминация Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высказался об отказе сборных от использования капитанской повязки против дискриминации. 

Ранее европейские сборные планировали использовать повязку One Love в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако им пришлось отказаться от этой идеи – иначе капитаны, возможно, начинали бы матчи с желтой карточкой.

«Я не гей, но если бы я им был, то был бы в ярости из-за этого поворота с повязкой. Это насмешка над всей позицией «мы собираемся говорить о правах человека в Катаре, а не бойкотировать ЧМ», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные