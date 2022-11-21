Морган об отказе от повязки One Love: «Если бы я был геем, то был бы в ярости. Это насмешка над позицией «мы собираемся говорить о правах человека в Катаре, а не бойкотировать ЧМ»

высказался об отказе сборных от использования капитанской повязки против дискриминации.

Ранее европейские сборные планировали использовать повязку One Love в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако им пришлось отказаться от этой идеи – иначе капитаны, возможно, начинали бы матчи с желтой карточкой.

«Я не гей, но если бы я им был, то был бы в ярости из-за этого поворота с повязкой. Это насмешка над всей позицией «мы собираемся говорить о правах человека в Катаре, а не бойкотировать ЧМ», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».