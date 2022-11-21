Саутгейт о преклонении колена: «Это сильное заявление, которое разойдется по всему миру. Молодые люди должны увидеть, что инклюзивность очень важна»

объяснил, почему игроки сборной Англии решили преклонять колено перед матчами .

Футболисты английской команды преклонили колено в знак протеста против расизма перед началом игры с (0:0, первый тайм).

«Мы обсуждали преклонение колена. Мы чувствуем, что должны [делать это]. Это то, за что мы выступаем как команда и что мы делали в течение длительного периода времени.

Конечно, мы понимаем, что в Премьер-лиге клубы решили делать это только в определенных играх, по большим поводам. Мы считаем, что это [чемпионат мира] – самый большой повод.

Мы думаем, что это сильное заявление, которое разойдется по всему миру. В частности, оно адресовано молодым людям – чтобы они увидели, что инклюзивность очень важна», – сказал главный тренер сборной .