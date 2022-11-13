Роберт Левандовски: «Месси и Роналду заслужили победить на ЧМ. Это легенды»

считает, что и заслужили победу на ЧМ.

– Часто говорят, что футбол задолжал Месси победу на чемпионате мира. Вы согласны?

– Если проанализировать последние 10-15 лет, то главными фигурами футбола были Месси и Криштиану Роналду. Если думать о тех, кто заслужил победу на этом чемпионате мира, то два этих имени сразу приходят на ум. Это легенды.

Но все-таки это футбол – предсказать, что случится, невозможно, ведь это драматичная и непредсказуемая игра.

Что касается Месси, то его достижения невозможно повторить. И, более того, его невероятная история продолжается. Сейчас он мечтает о победе на чемпионате мира. Это большой вызов для него.

Он хочет выиграть этот трофей с , но это чемпионат мира. Никогда не знаешь, что на нем случится, – сказал форвард «Барселоны».