Бускетс об Испании: «Месси, способного все решить, у нас нет, нашей силой должна стать командная игра»

Полузащитник сборной Испании Серджи Бускетс объяснил, в чем сила команды.

– настоящий лидер этой сборной. Он знает, кто на что способен, он готовит нас к матчам, он убеждает нас играть так, как ему нужно, приводя доводы и объяснения. Мы за него умрем.

Конечно, когда у вас есть футболист вроде , способный решить все самостоятельно, это здорово, но у нас таких нет. Поэтому мы должны быть сильны за счет командной игры, за счет использования индивидуальных качеств на благо коллектива.

Пока Испания играет, я надеюсь на ее победу. Если Месси выиграет чемпионат, я буду рад за него, как и за любого другого партнера, с которым у меня хорошие отношения и прекрасные совместные воспоминания», – сказал хавбек «Барселоны» в интервью Panenka.